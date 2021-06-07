طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد ينهون امتحان اللغة العربية

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء اليوم للفصل الداسي الثانى في المدارس الرسمية واللغات والخاصة والمنازل، وسط تباين فى الآراء بشأن صعوبة الإمتحان بالكامل أو بعض الأسئلة فيه، فيما أكد طلاب أن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط.

ويؤدى 11852 طالب وطالبة الإمتحان مقيدين بالصف الثالث الإعدادي موزعين على 65 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة بواقع 14 طالب بكل لجنة لضمان التباعد الإجتماعى ضمن إجراءات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد للوقاية من فيروس كورونا

باهى ..غرفة عمليات تتابع الامتحانات ولا توجد مشاكل

وأكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن غرفة العمليات التى شكلتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لم ترصد مشكلات تعكر صفو العملية الإمتحانية وأوضح أنه تفقد اليوم لجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية للبنات لمتابعة إنتظام سير العملية الإمتحانية، وذلك برفقة علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام.

تخفيض عدد الطلاب باللجان ضمن الإجراءات الإحترازية

وأشار الدكتور نبوى إلى أن لجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية للبنات بحى الزهور تضم 174 طالبة موزعين على 12 لجنة فرعية وأكد وكيل الوزارة أن الزيارة جاءت للتأكد من عدم وجود أى مشكلات قد تعوق الطالبات عن إداء إمتحان اللغة العربية، ومتابعة خَفْض أعداد الطالبات باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبة بدلا من 20 طالبة ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم مراجعة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان وإستخدام أجهزة الكشف الحرارى، والتباعد الإحترازى وإرتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية لمنع إنتشار فيروس كورونا للطلاب والملاحظين حفاظـا على صحة الجميع.