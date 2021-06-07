وكيل تعليم دمياط يتابع أعمال كنترول الإعدادية

تفقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، اليوم، للاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة، أعمالهم فى تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

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وأكد «عثمان»، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والآداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله حيث يجب التأني والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

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وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

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