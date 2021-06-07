السيطرة على حريق نشب في مجلس مدينة طوخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق محدود شب داخل ديوان عام مجلس مدينة طوخ كما سيطرت على حريق بمطعم أمام المجلس، دون خسائر بشرية أو تاثير علي سير العمل، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريقين وبيان ملابساتهما وأسبابهما وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بنشوب حريق بمجلس مدينة طوخ ومطعم أمام المجلس، تم ابلاغ الحماية المدنية بقيادة اللواء عمرو حرب والعميد هيثم شحاته وكيل الإدارة والدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية حيث تبين نشوبه في مخزن لكشافات الإنارة ولم يمتد للمناطق المجاورة.

وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وتم تشكيل فريق بحثي لمعرفة ملابسات الحريق والكشف عن أسبابه.

يذكر أن جراج مجلس مدينة طوخ شهد منذ عدة أيام نشوب حريق بكابينة سيارة لنقل القمامة بجراج مجلس مدينة طوخ حيث تم السيطرة عليه قبل امتداده لباقي السيارات والمعدات بالمكان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المقصرين.

في وقت سابق، أٌصيب شخص بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزله بقرية سنهرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة لتلقي العلاج وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب العمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان اسبابه وملابساته والإستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية وتبين أن سبب الحريق انفجار أسطوانة غاز وأسفر الحريق عن إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا وتم نقله لمستشفى الدمرداش وتولت النيابة التحقيق.