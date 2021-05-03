للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. السيطرة على حريق بـ«سور حديقة» في القليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بسور «سياج» حديقة بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ، تم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بسور جنينة «سياج» بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ، للمرة الثانية في 48 ساعة، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق؛ انتشلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية، سيارة انقلبت بنهر النيل، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، يفيد بانقلاب سيارة في نهر النيل بالمدينة.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم انتشال السيارة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في وقت سابق على حريق اندلع بسيار سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بسيارة سوزوكي، بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، والأجهزة المحلية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق بالسيارة، وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.