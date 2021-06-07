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عاجل.. الحبس 3 أشهر للمتهم بالاعتداء بالضرب على مدير أعمال فان دام

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بسمة عبدالستار
01:48 م | الإثنين 07 يونيو 2021
فان دام

فان دام

قضت محكمة جنح النزهة اليوم الاثنين، بحبس شخص 3 أشهر لاتهامه بالتعدى بالضرب على مدير أعمال الفنان العالمي فان دام، ما أدى لإصابته بجروح استدعت علاجه.

بداية تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من «وليد التلباني» يعمل مدير أعمال الممثل فان دام، بتعرضه للإصابة بقطع جرحي في رأسه على يد جاره بسبب مطالبته بغلق المياه، لتصليح المواسير الخاصة بالعقار، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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