«بلاها نيش».. 3 مبادرات بالقليوبية ضد المغالاة في المهور وعادات الزواج

«شبكة ومهر وقايمة وحفل عشاء لدى العريس وحفل عشاء لدى العروس، وتبادل المأكولات والمشروبات والوفود التي تحمل لبس جديد للعروس وعشاء العريس يوم الفرح وشراء ماكينات للقهوة والفيشار وازدواج أجهزة التليفزيون والغسالات والخلاطات»، كلها عادات للزواج تشتهر بها قرى ومدن القليوبية على حد سواء، وتمثل ظاهرة دعت العشرات من العقلاء وكبار بعض القرى للعمل على تدشين مبادرات جديدة تهدف لتقليل نفقات الزواج ووقف ظاهرة المغالاة في المهور والجهاز والشبكة في ظل ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الذهب والظروف التي تمر بها البلاد، حيث ذهبت بعض المبادرات لإلغاء الشبكة بالكامل، بينما أقر البعض بكتابة كمية الذهب بـ40 جراما فقط بقائمة المنقولات حفاظا لحق الزوجة.

«الوطن»، تستعرض 3 مبادرات محلية دشنها أهالي القليوبية لمواجهة عادات الزواج المكلفة وباهظة التكاليف ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

«قرنفيل» تلغي الشبكة والنيش وعشاء يوم الحنة من عادات الزواج

في قرية قرنفيل بمركز القناطر الخيرية تم تدشين مبادرة لمواجهة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج تضمنت إلغاء الشبكة أو جعلها اختيارية والنيش بمشتملاته والسفرة الاقتصار على شراء الضروري من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وإلغاء العشاء يوم الحنة و«الدي جي»، عند العريس وتقليل فرش عدد الحجرات قدر المستطاع لتخفيف الأعباء على الشباب والمقبلين على الزواج.

شريف عزازي، المنسق العام للمبادرة بقرية قرنفيل، قال إن هدف المبادرة مواجهة ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور، الأمر الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الإقبال على الزواج وارتفاع نسبة العنوسة، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وزيادة ضغوط الحياة وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف «عزازي»، أن أهم مقترحات المبادرة هو إلغاء الشبكة وجعلها اختيارية في ظل ارتفاع أسعار الذهب والتخلي عن حجرة السفرة ومشتملاتها من النيش وخلافه والاقتصار على شراء الضروري من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وإلغاء حفل عشاء ليلة الحنة وتأجير أجهزة «الدي جي»، عند العريس وتقليل فرش عدد الحجرات قدر المستطاع لتخفيف الأعباء على الشباب والمقبلين على الزواج.

كفر حمزة تدشن اتفاق مبادئ لتخفيض نفقات الزواج

وشهدت قرية كفر حمزة مركز الخانكة قيام بعض العقلاء فى القرية بتبنى مبادرة لتخفيض نفقات الزواج وتم صياغة اتفاق مبادئ بين الأهالي جرى توزيعه على الأسر وعلى شباب وبنات القرية والعائلات بمضمون نفقات ومتطلبات الزواج.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العزيز ابنة القرية منسقة المبادرة، أن اتفاق الأهالي تضمن إلغاء الشبكة والاكتفاء فقط بـ«خاتم ودبلة ومحبس»، وكتابة من «40-60» جراما في قائمة المنقولات ضمانا لحق الزوجة والاكتفاء بقطعة واحدة من الأجهزة الكهربائية التي يتم استخدامها والمطلوبة من «غسالة-ثلاجة»، وعدم شراء الأجهزة المكملة من «ماكينة الفشار والعجان»، وشراء مستلزمات المطبخ قدر الاستخدام فقط وإلغاء السفرة والنيش والاكتفاء بحجرتي نوم وصالون أو نوم وأنتريه وسرير واحد أطفال وعدم المغالاة في أسعار قاعات الأفراح والطعام خلال الفرح.

السيفا تطلق مبادرة تيسير الزواج باتفاق مبادئ

بينما في قرية السيفا بطوخ بمحافظة القليوبية دشن الأهالي مبادرة تيسيير الزواج بين شباب القرية للحد من النفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتخفيف العبء على العريس والعروس في الشبكة والمنقولات والفرح وغيرها من المتطلبات، حيث أطلق عمدة القرية والأهالي مبادرة شارك فيها كبار العائلات ومشايخ القرية للاتفاق على قائمة موحدة للعروسين للقضاء على ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج والتخفيف على المواطنين، وتم الاتفاق على إلغاء العشاء يوم نقل أثاث الزوجية وإقامة ليلة «حنة»، واحدة وأن تكون الشبكة الذهبية في حدود 30 جراما فقط على أن يتم شراء صنف واحد من محتويات نيش السفرة وثلاجة واحدة وغسالة واحدة وشاشة تليفزيون وبوتاجاز وإلغاء تقليد زيارة السبوع بعد زواج.