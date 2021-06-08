جريمة في الإسكندرية.. اتهم صديقه بسرقة متعلقات عمله بمقهى فقتله

مقهى وكافيتريا متجاوران بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية، يستعين العاملون فيه ببعض الأدوات الخاصة بخدمة الزبائن في حالة وجود عجز لدى أي منهم، لكن في أحد الأيام عندما رأى صاحب المقهى أن الزبائن تتواجد بكثرة بالكافيتريا عن مكانه أصابه الحقد حتى قرر عدم إعارة الأدوات الخاصة بالمقهى الخاص به للآخر، وحدثت بينهما مشادة كلامية واتهمه فيها بسرقة بعض متعلقاته، وتحولت إلى مشاجرة قتل على إثرها صديقه بسلاح أبيض «سكين» استعان به من محل عمله.

مشادة كلامية تحولت لمشاجرة

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين المتهم «عامل بمقهى، ويقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك»، وبين المجني عليه «عامل بكافيتريا مقيم بدائرة القسم» على إثر اتهام المتهم للمجني عليه بسرقة بعض متعلقاته حال عمله بالمقهي المجاور للكافيتريا المجاورة التي يعمل بها، فحدثت بينهما مشادة كلامية ومعاتبة بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي فيما بينهما، حتى قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض «سكين» من محل عمله، ووجه للمجني عليه عدة ضربات بجسمه في مواطن الحياة والتي أودت بحياته في الحال وتوفي على أثرها.

التحريات

وانتقلت قوة من قسم شرطة الدخيلة لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وتم نقل الجثة للمشرحة للوقوف على أسباب الوفاة، وبعمل التحريات تبين أن سبب الجريمة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة استعان على أثرها أحدهم بسلاح أبيض «سكين» وسدد طعنة للآخر أودت بحياته.

اعتراف المتهم بالواقعة

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة وأسبابها، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم ضد المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.