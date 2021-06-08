10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2021 في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعتمد على نتاج التعلم والفهم وليس الحفظ والتلقين، وستكون جميع الأسئلة اختيار من متعدد، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بالغش، منوها بأن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمَّنة تماما.

وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون سلسة وغير معقدة، وأن الوزارة ستواصل العمل على تطوير نظام الأسئلة، بمختلف المراحل التعليمية، موضحا أن الجميع داخل منظومة التعليم سيعمل على إنجاح امتحانات الثانوية العامة في ظل صعوبات وتحديات فيروس كورونا، لافتا إلى أن جائحة كورونا لن تؤثر على سير الامتحانات.

وترصد «الوطن» في 10 معلومات عن تسيير امتحانات الثانوية العامة 2021، في ظل جائحة كورونا، وهى كالتالي..

1- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية.

2- تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2021، يوم 29 يوليو المقبل لطلاب الشعبة الأدبية، و2 أغسطس لطلاب الشعبة العلمية.

3- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مزيج إلكتروني وورقي، للطلاب النظاميين، وورقي فقط للطلاب المسجونين على ذمة قضايا والراسبين والمنازل.

4- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، في 2500 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

5- تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021، سواء «البابل شيت» أو «التابلت»، إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

6- تركيب 2500 بوابة إلكترونية معقمة أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

7- قياس حرارة جموع الطلاب والقائمين على الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم.

8- تسكين 20 طالبا بكل لجنة فرعية خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

9- إلزام جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

10- السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، بالكتاب المدرسي، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط الغشاشين.