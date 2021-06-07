أخبار كورونا.. أجهزة أشعة مقطعية جديدة لمستشفيات الصدر والسلوم وبرانى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن دعم عدد من مستشفيات مطروح بأجهزة أشعة مقطعية جديدة لمواجهة كورونا، وتحسين مستوى الخدمة للمرضى، منها مستشفى الصدر بمطروح، ومستشفى السلوم المركزى، ومستشفى براني المركزي، وجاري حاليا، شحن وتركيب جهاز أشعة مقطعية جديد من خلال الشركة الموردة لمستشفى صدر مطروح، وذلك استمراراً لدعم قطاع الصحة مع تعزير جميع المشاركات المجتمعية بالتعاون مع المحافظة ضمن خطة دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، والإرتقاء بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين.

توفير أجهزة أشعة مقطعية في جميع مستشفيات مطروح

وأضاف محافظ مطروح أنه جرى توفير جهاز أشعة مقطعية بجميع مستشفيات المحافظة، ورفع درجة الإستعداد لمواجهة كورونا، من خلال خطة لمديرية الصحة بالإشتراك مع المحافظة، لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين، وأشار إلى ستمرار العمل على دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة مثمنا دور المشاركة المجتمعية الفعالة بالتعاون مع المحافظة جنبا إلى جنب للإرتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم خدمات طبية لائقة لأبناء مطروح.

ضخ دماء جديدة فى مستشفيات مطروح

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكليف الدكتور السيد المصيلحى مديرا عاما لمستشفى النساء والتوليد والصحة الانجابية، وتكليف الدكتورة هالة عبد الله مجاهد مديرا عاما لمستشفى الأطفال التخصصي، وذلك لحين شغل هذه المناصب بالطرق القانونية مع تكليف مديرية التنظيم والادارة بالإعلان عن تلك الدرجات طبقا للوائح والقوانين، ووجه المحافظ بالعمل على الإرتقاء بالقطاع الصحى بالمحافظة، وجميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع ضخ دماء جديدة لتحسين الأداء بمنظومة الصحة فى مطروح.