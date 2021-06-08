حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحمل أن يكون القائد دائمًا، إذ يفضل أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنجز أعمالك بدون تسرع تجنبا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول أن تحسن التصرف بشيئ من المرونة والتكيف مع ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.