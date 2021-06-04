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حظك اليوم الجمعة 4-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 04 يونيو 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بالصراحة والجرأة لكنه عنيد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

غم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ويجعلانك أكثر إصرارا ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

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