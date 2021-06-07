أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الدقهلية الإثنين

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 ، الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة، والتي شهدت انخفاض في عدد من الأصناف واستقرار في معظم الأنواع بالنسبة للأيام الماضية علاوة على ظهور أسعار لمختلف أنواع الفواكه الصيفية

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات في داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي :

باذنجان رومي : 5 جنيهات

بامية: يتراوح سعر الكيلو من 17 جنيهات إلي 20 جنيها

بصل أبيض: 4 جنيهات

بصل أحمر : 5 جنيهات

خيار : 5 جنيهات

فلفل بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 6 جنيهات إلي 7 جنيهات

فلفل ألوان 20 جنيها

جزر : 4 جنيهات

طماطم : يتراوح سعر الكيلو من 4 جنيهات إلي 5 جنيهات

بطاطس : يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلي 7 جنيهات

كوسة : يتراوح سعر الكيلو من 6 جنيهات إلي 7 جنيهات

ورق عنب: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلي 17 جنيها

ملوخية خضراء: 7 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي :

كنتالوب: 5 جنيهات

الموز : 15 جنيها

بطيخ: سعر الواحدة من 15 جنيها إلي 20 جنيها

برقوق : 25 جنيها

تفاح مستورد : يتراوح السعر بين 18 جنيها إلي 25 جنيها للكيلو

تفاح مصري: 12 جنيها

الليمون : يتراوح السعر بين 15 جنيها إلي 22 جنيها

برتقال: 7 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلي 20 جنيها

مشمش: يتراوح سعر الكيلو من 12 جنيها إلي 15 جنيها

فراولة : 7 جنيهات

كيوي : 25 جنيها

خوخ سكري: 15 جنيها