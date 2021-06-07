«الصيدليات» عن وجود مادة مسرطنة في منتجات «جونسون آند جونسون» بمصر: غير صحيح

عادت منتجات شركة «جونسون آند جونسون» للواجهة مرة أخرى، بعد رفض المحكمة الأمريكية العليا قبل أيام، استئناف الشركة على حكم تعويض بـ2.1 مليار دولار ضدها بسبب مزاعم باحتواء منتجات بودرة التلك على مادة «الأسبستوس»، بما في ذلك بودرة الأطفال والتي قد تتسبب في إصابة النساء بسرطان المبيض.

المحكمة الأمريكية فرضت 2.1 مليار دولار غرامة لصالح المُصابات

الاستئناف المقدم من الشركة، والذي جرى رفضه، كان قد قُدم بهدف مراجعة العقوبة المفروضة عليها العام الماضي، حيث كان التعويض بأكثر من 4 مليارات دولار قبل أن يتم تخفيضه لـ2.1 مليار دولار، بحسب «بي بي سي».

وتواجه الشركة، أكثر من 21800 دعوى قضائية ضدها بسبب منتجاتها من بودرة التلك، وقال المُدعي العام السابق، وممثل النساء المصابات بسرطان المبيض في الدعوى القضائية، إن شركة «جونسون آند جونسون» عرفت لعقود بأن مساحيق التلك الخاصة بها تحتوي على مادة الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة للغاية ولا يوجد مستوى تعرض آمن معروف لها.

وأضاف أنه كان بإمكان الشركة حماية العملاء بالتحول من التلك إلى نشا الذرة، كما اقترح علماؤها في وقت مبكر من عام 1973، لكن التلك كان أرخص ولم يكن مقدمو الالتماسات على استعداد للتضحية بأرباحهم من أجل منتج أكثر أمانًا.

مبيعات المُنتج في مصر لم تتأثر

من جانبها، علقت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، على الحكم الصادر بحق الشركة التي تنتشر منتجاتها في السوق المصري، وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة لـ«الوطن»، إن مبيعات «جونسون آند جونسون» في مصر لم تتأثر، ولم تلجأ الحكومة لمنع أي عقار تنتجه خلال الأعوام الماضية.

وأضاف «عبد المقصود» إن وزارة الصحة أخبرتهم بأن بودرة التلك التي تصنعها الشركة وتباع في مصر لا تحتوي على مادة «الأسبستوس»، إذ أنها تُعد من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لن تسمح بمرور هذه المنتجات إلا بعد سحبها وإجراء التحاليل عليها.

المنتجات الموجودة في مصر لا تحتوي على «الأسبستوس»

وأوضح رئيس الشعبة، أن الوزارة تتحقق من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى مصر من خلال فروعها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات الشركة المتدوالة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها، ومن تلك المنتجات بودرة أطفال «جونسون آند جونسون»، إذ سحبت عينات من مختلف المستوردين في مختلف مناطق مختلفة ضمن حملات مسح الأسواق الدورية، وأثبتت نتائج التحليل مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية وخلوها من «الأسبستوس»، كما تجري دراسة لسلامة المواد المكوّنة للمنتجات ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب أى منتجات من الهيئات الرقابية الدولية، داعياً المواطنين إلى عدم شراء هذه المنتجات إلا من مصادر موثوق فيها.