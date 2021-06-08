حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور طيّب للغاية، ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف، ما يجعل الأشخاص يشعرون بارتياح لقربه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.