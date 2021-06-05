حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور صادقة، ومن النادر أن تفقد سيطرتها على الأمور من حولها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثورعلى الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي يقلل طاقتك، وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع وإلتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.