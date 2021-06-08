حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه شخص مخلص وحيوي في الحب، ويتعامل مع العاطفة بمنطقية جذابة ورائعة، ويمتلك أسلوب غزلي رائع في الحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.