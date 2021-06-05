حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء اجتماعي، لكنه متردد بشكل كبير في أغلب أمور الحياة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» تستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم بتنمية أعمال، بشرط أن تبتعد عن المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي للتواصل بذكاء مع من تحب ومع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.