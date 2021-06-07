سكرتير محافظة الإسماعيلية يلتقي أولياء أمور طلاب الإعدادية

التقي عدد من أولياء طلاب المرحلة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية منذ قليل، باللواء مجدي العناني السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية لبحث أزمة احتجاز الطلاب بعد احتجاجهم على إلغاء امتحان الدراسات إثر التأكد من تسرب الامتحان.

وألقت قوات الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية القبض علي عدد من الطلاب بعد احتجاجاهم على إعادة امتحان الدراسات الاجتماعية، ظهر اليوم الاثنين، وقالت مصادر أمنية إن عدد من تم احتجازهم حوالي 10 طلاب في عمر 13 عامًا بمحيط ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وكانت محافظة الإسماعيلية قررت إعادة امتحان الدراسات الاجتماعية الذي تم الغاؤه إلى غد الثلاثاء بعد تسريبه اليوم وأصدرت بيانًا، كشف فيه مدير تعليم الإسماعيلية عن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة اتمام المرحلة الإعدادية عن طريق برنامج الواتس أب، وقال البيان: «تم العرض علي الفور علي محافظ الإسماعيلية وقرر التأجيل لميعاد غدا الثلاثاء».

وأشار البيان إلى أنه تم تسريب الامتحان علي أجهزة موبايل الطلبة وبعض أولياء الأمور ومنه تم تسريبه لأكثر من شخص مشيرا إلي أنه تم إبلاغ مكتب السيد وزير التربية و التعليم و غرفة عمليات الوزارة، وأضاف البيان أنه تم إبلاغ مدير أمن الاسماعيلية بسبب تجمهر بعض الطلاب وأولياء أمورهم وبعض المدرسين إعتراضا علي إعادة الإمتحان وتعطيلهم لحركة المرور.

وقالت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم إنه تم ارسال منشور إلي كافة المدارس صباح اليوم بتأجيل الامتحان إلي غد الثلاثاء للتنبيه علي الطلاب قبل مغادرتهم اللجان، فيما قرر طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم فتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في تسريب الامتحان وإحالة الملف الي الشؤون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات.