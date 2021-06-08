تعرف على آخر تطورات «الإسكان» بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة

مشروعات عدة، تنفذ لأول مرة في مصر، حظيت بها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ضمن المشروعات التي تنفذ داخل المدينة، مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وهو الأول من نوعه في مصر.

تعد منطقة الأعمال المركزية، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

3- يساهم المشروع في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وترصد السطور التالية، آخر تطورات مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

آخر تطورات «الإسكان» بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة

- يبلغ طول الحدائق المركزية، أكثر من 10 كم.

- تبلغ مساحة الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

- يسهل الوصول إلى منطقة الحدائق المركزية بالعاصمة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

- سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

- يقرب الانتهاء من تنفيذ أعمال الواجهات الزجاجية لبعض الأبراج.

- بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر.

- تقدر استثمارات البرج الأيقونى نحو 3 مليارات دولار.

- يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

- محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح.

- ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يعد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية هو الأول من نوعه في مصر.

- تعد المنطقة علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصرخلال الفترة الحالية.

- يساهم المشروع في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

- تم الانتهاء من صب الأعمال الخرسانية بـ 4 أبراج داخل منطقة الأعمال المركزية وهم: "C05 - C06 - C08 - C12"، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تقدم كبير بأعمال الواجهات المعدنية.

- تقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات‪.

- مساحة المشروع تبلغ 1.71 مليون متر مربع. وتقدر بنحو 195 فدانا.