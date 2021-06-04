"الإسكان" تكشف تفاصيل «البرج الأيقوني» بالعاصمة الإدارية وموعد الانتهاء منه

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، إن الوزارة بدأت منذ 4 سنوات تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، حيث تبلغ المساحة الخاصة بتلك المرحلة 40 ألف فدان من أصل إجمالي مساحة العاصمة 170 ألف فدان.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من الأحياء السكنية وحزمة من المشروعات التنموية والمرافق الذكية بالمدينة، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية أنهت تنفيذ 92% من الحي السكني الثالث R3، وتبلغ مساحته ألف فدان.

وأوضح أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تبلغ مساحته 170 فدانًا، وسيظهر بشكل أيقوني، وهو مكون من ناطحات سحاب من نوع جديد، ومبانٍ إدارية على مستوى عالٍ ومعايير عالمية، ومبانٍ سكنية مكونة من 20 برجا يتوسطها البرج الأيقوني.

وأكد أن الوزارة قاربت على الانتهاء من بناء الجسم الخرساني للبرج الأيقوني، الذي يصل طوله لـ385 مترا، وسيظهر بشكل مشرف في مصر وسيكون أعلى برج على مستوى القارة السمراء.

وأشار إلى أن الوزارة وبداية من العام المقبل، ستقوم باستلام المشروعات الخاصة بناطحات السحاب والبرج الأيقوني من إحدى الشركات المنفذة لبعض الأبراج، «الوزير اجتمع مع الشركة إمبارح وسمع المتابعات المستمرة في التشغيل والصيانة والتسويق اللي هيحصل على مستوى عالمي، ويتم تنفيذ المشروعات بمعايير عالمية».