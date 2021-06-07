ضبط شيش في مقهى برمسيس.. والتنمية المحلية تطالب بالإبلاغ عن المخالفين

تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات، متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أي تجاوزات، علاوة على متابعة حظر تداول الشيشة داخل المقاهي وفق قرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بنسبة تشغيل 50% داخل المقاهي والمطاعم مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتسيير حملات يومية بالأحياء والمدن ومصادرة الشيش وغلق المقاهي المخالفة على الفور.

الإبلاغ عن الكافيهات المخالفة

ودعا الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المواطنين للابتعاد عن أي كافيهات تقدم الشيشة وتخالف الإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري عنها للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّه يتم تطبيق الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات للحد من الإصابة بالفيروس، ومنها متابعة مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم والورش، والالتزام بضوابط العمل من التباعد الاجتماعي واستعمال أدوات أحادية الاستخدام واستمرار أعمال التطهير للمنشأة.

ضبط شيش داخل مقهى

من ناحية أخرى، شنّ حي الأزبكية بالقاهرة برئاسة اللواء يحيى محمد الأدغم، رئيس الحي، حملة بمشاركة شرطة المرافق على إحدى الكافيهات بشارع رمسيس بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن مصادرة 20 شيشة كاملة و13 قلب شيشة، وأكد رئيس حي الأزبكية، أنّه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع الأحراز بمخازن شرطة مرافق بالحي.

وأشار الأدغم في تصريحات صحفية، إلى أنّه يتم التأكد على عدم تداول الشيشة بالمقاهي لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة غلق المحلات بنطاق الحي في المواعيد المحددة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع متابعة تنفيذ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع المصري، واستمرار أعمال المتابعة اليومية لمواعيد فتح وغلق الكافيهات حيث يتم غلق المقاهي في الثانية عشرة منتصف الليل وفق المواعيد الصيفية.