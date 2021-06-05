رغم حظرها.. «لسه الشيشة شغالة في المقاهي»

رغم صدور قرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بحظر الشيشة فى المقاهى والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا كإجراء احترازى، إلا أن هناك بعض الكافيهات تتحدى كورونا وتقدم الشيشة لروادها بالمخالفة لقرار الحظر، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم غلق نحو 48 ألف مقهى مخالف بسبب تجاوز مواعيد الغلق وتداول الشيشة منذ شهر ديسمبر الماضى وحتى الشهر الجارى.

وفي محافظة القاهرة قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحى، أسفرت الحملة عن ضبط مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين وتمت مصادرة المعدات واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين.

غلق المقاهي المخالفة

وأشار مصدر مسؤول في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن أي مقهى مخالف يتم غلقه على الفور وتغريمه، ولا تهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى أي مواطن مقاطعة الكافيهات التى تقدم الشيشة والإبلاغ الفورى عنها حتى يتم التحرك للحد من من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية أسرهم وعدم تضررهم من أي إصابة.

تطبيق المواعيد الصيفية

وبدأت المحافظات الأسبوع الماضى تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمقاهي والمطاعم والورش والمولات التجارية، مع تسيير حملات من الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة مواعيد الغلق، حيث مواعيد فتح وغلق الكافيهات والمطاعم تبدأ العمل من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، مع مد العمل ساعة فترة الإجازات والأعياد وأيام الخميس والجمعة، مع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من الالتزام بنسب تشغيل لاتتخطى 50% والحفاظ على التباعد الاجتماعى واستخدام أدوات أحادية الاستعمال من أكواب وأوانى فضلا عن استمرار حظر الشيشة ومنع الزحام والحرص على وجود مسافات بين الطاولات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بصفة وتغيير المفروشات للحد من انتشار الفيروس، مع استثناء خدمة التيك أواى من مواعيد الغلق لخدمة المواطنين.

كما شملت مواعيد غلق المحلات استثناء عدد من الأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة ومنها الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز مع مراعاة الأنشطة الليلية في محلات الخضار والفاكهة.