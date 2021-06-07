مصادر: مصطفى شعبان وخالد النبوي يشاركان في بطولة فيلم «كوزمو»

كشف المنتج وليد منصور عن صورة جديدة تجمع النجمين مصطفي شعبان وخالد النبوي، وذلك عبر خاصية «استوري» على صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» حيث ظهر فيها هو والنجمان مصطفي شعبان وخالد النبوي، والمؤلف هشام هلال.

وبهذه الصورة، يعزز المنتج وليد منصور، التكهنات التي تم تداولها منذ أيام حول مشاركة النجمين مصطفي شعبان وخالد النبوي في بطولة فيلم كوزمو، التي كشفتها مصادر خاصة لنا بالفعل، والعمل سيكتبه السيناريست هشام هلال.

كما أن فيلم «كوزمو» سيكون مليئا بعدد كبير من النجوم ولكن لم يتم ترشيح باقي الأبطال حتى الآن.

مسلسل «ملوك الجدعنة»

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، الذى شارك في بطولته بجانب عمرو سعد وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ومحمد التاجي ويوسف شعبان، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل «لما كنا صغيرين»

أما الفنان خالد النبوي، فكانت آخر الأعمال التي شارك بها مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي شارك في بطولته العام الماضي بجانب محمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازي وهاني عادل وماجد المصري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

أما عن آخر الأعمال السينمائية التي قدمها فكان فيلم «يوم وليلة»، الذي شارك في بطولته بجانب درة ومحمد جمعة وأحمد الفيشاوي وخالد سرحان وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف يحيي فكري وإخراج أيمن مكرم.