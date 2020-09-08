محمد سيد بشير يدخل "عش الدبابير" مع مصطفي شعبان وعمرو سعد رمضان 2021

يخوض السيناريست محمد سيد بشير سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "عش الدبابير" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة النجمين مصطفي شعبان وعمرو سعد، ومن إنتاج صادق الصباح.

وانتهى بشير من كتابة عدد من حلقات مسلسله المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سياق مختلف، ما زال بشير يعيش أصداء نجاح مسلسله الأخير "شديد الخطورة" للمخرج حسام علي، وبطولة الثنائي أحمد العوضي وريم مصطفى، الذي عُرض عبر منصة "watch it" الإلكترونية، وكان ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات.

وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، حمزة العيلي، محمود حجازي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا وكوكبة من النجوم.