«أمريكا» تؤكد لـ«إسرائيل»: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا يتفق مع نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل المقبل، بشأن رفض حل الدولتين ويؤكد أنه الحل الوحيد للسلام.

كما أضاف أن إدارته «ترى حل الدولتين أفضل، وربما هو الوسيلة الوحيدة لضمان مضي إسرائيل قدماً، وليس فقط آمنة، كما سيكون للفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها»، وفقا لقناة «العربية».

وأوضح أن الإدارة الأمريكية «تعمل بجد ليس فقط للتأكد من استمرار وقف إطلاق النار في غزة، ولكن للبدء في التعامل مع الوضع الإنساني في القطاع»، وذلك في حديث خاص لبرنامج «أكسيوس أون أتش بي أو»، اليوم.

وتطرق بلينكن، إلى عدد من المواضيع الأخرى، وحين سؤاله عن العلاقة مع روسيا، أوضح أن بلاده تفضل أن يكون لديها علاقة أكثر استقراراً مع روسيا.

لكن عقّب قائلًا: «إذا استخدمت روسيا العدوانية ضد أميركا أو حلفائها فسنرد على ذلك»، مضيفًا أن واشنطن تحدثت مع الروس بشأن هجمات "برامج الفدية"، مشيراً إلى وجود دلائل على تورطها.

ولفت إلى أن هناك التزاما من جانب أي دولة، بما في ذلك روسيا، في حال كان هناك مشروع إجرامي يعمل من أراضيها ضد أي شخص آخر، حيث يجب عليها فعل ما هو ضروري لوقفه وتقديمه إلى العدالة.

وعند سؤاله عن إمكانية فوز الولايات المتحدة بسباق التسلح مع الصين قال، «لا نريد الدخول في سباق تسلح مع بكين أو أي دولة أخرى».

وأوضح أن العلاقة مع الصين هي الأكثر تعقيداً والأكثر أهمية، مشيرًا إلى أن هناك جوانب عدائية لها، وجوانب تنافسية، إضافة إلى التعاون المشترك.

وفي موضوع أصول فيروس كورونا، قال إن إدارة الرئيس بايدن مصممة على الوصول لحقيقة أصول الفيروس، مؤكداً أن واشنطن ستحاسب الصين، مؤكدًا أن الصين لم «تمنحنا الشفافية الكاملة التي نحتاجها»، وأن مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر.

كانت الولايات المتحدة، قد دعت في مايو الماضي، منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها حول مصدر الفيروس، مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.