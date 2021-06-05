نشوى الحوفي: بناء مدينة مصرية بغزة رسالة للعالم أن قضية فلسطين مستمرة

قالت الكاتبة الصحفية، نشوى الحوفي، إن مصر تمارس دورها الذي تقوم به في قطاع غزة وفلسطين، لافتة إلى أن قطاع غزة يمثل نحو 1.3% من مساحة فلسطين ككل، ومصر ذهبت حتى تضع قواعد استمرار التنمية المستدامة في قطاع يعتبر هو الأكثر كثافة سكانية في العالم.

وأضافت «الحوفي»، في مداخلة مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن بناء مدينة تحمل اسم مصر في قطاع غزة، يحمل مغزى عميق جدا، ورد ورسالة لكل من روج أن الفلسطينيين انتهت قضيتهم في صفقة القرن التي واجهتها مصر بكل قوتها، وهذه رسالة على الأرض تقول لكل العالم إن الفلسطينيين سيظلوا هم أصحاب الأرض، ومصر سوف تدعمهم حتى النهاية.

وتابعت الكاتبة الصحفية: «يا ترى الفلسطينيين مدركين تلاعب بعض الأطراف بهم؟؟ وأن الأزمة في عدم المصالحة بينهم قبل أي شيء آخر؟»، لافتة إلى أن مصر على مدار السبع سنوات الماضية كانت قضيتها الأولى تحقيق المصالحة، ودعت الطرفين أكثر من مرة لتحقيق المصالحة.

وأشارت إلى أن زيارة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، هدفها حماية الفلسطينيين ومصالحهم، وليس كيانات سياسية، وهذه هي الرسالة التي ترسلها مصر للجميع، مشددة على أهمية أن يتوقف المصريون أمام مشهد دخول المعدات المصرية إلى قطاع غزة، لأنه لو لم تمتلك مصر هذه المعدات خلال السبع سنوات الماضية، وتعيد بناء أرجاءها، لم تستطع ممارسة أي مشروعات خارجها، وهذا أصبح رأس مالها حاليا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر في وقت سابق، تخصيص 500 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.

وتوسطت مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 21 مايو الماضي، كما أرسلت وفدين أمنيين في وقت لاحق إلى القطاع وإسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.