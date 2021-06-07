تعاون بين القومي للحوكمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية«UNIDO» لبحث مجالات التعاون الثنائي الممكنة بين الطرفين.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن التعاون مع المنظمة يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها، وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت «شريف» إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية.

ويأتي على قمة هذه الموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوي المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجيًا والقادر على ريادة المشاريع.

وأضافت «المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة» أنه تمت مناقشة قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستدام واقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع وتعزيز جاهزيتها لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.