حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعتز مولود برج الأسد دائما بكرامته، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل السلبي، ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات المالية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام أي خلاف مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.