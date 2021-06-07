ضبط عصابة غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تشكيلا عصابيا، ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل في الإتجار في المواد المخدرة والسرقات بالإكراه، متخذين من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكرا لممارسة أنشطتهما الإجرامية.

وتابع البيان الأمني، أن المتهمين تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة، وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات «العقارات – الأراضي – تأسيس الشركات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه) تقريبا.

يأتِ هذا، في استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.