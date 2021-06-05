جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقا وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط 29146 قضية تموينية متنوعة.

غلق 58561 محلا مخالفا لقرار الغلق.

ضبط 12413 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 127213 أرجيلة.

ضبط 458982 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ457431 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1551 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بنطاق محافظات «الدقهلية ودمياط وبورسعيد»، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها «2337 متهما» وبحوزتهم «113 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 48 قطعة سلاح أبيض».

129 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ 23653 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 2016 قضية متنوعة.

3 تشكيلات عصابية، ضموا 7 متهمين، ارتكبوا 12 حادثا.

ضبط وفحص 9634 عنصرا إجراميا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط 1453 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة - الدقهلية – الغربية – السويس – كفر الشيخ – المنيا - الشرقية – القليوبية - سوهاج – البحرالأحمر - الأقصر – المنوفية – قنا – دمياط – بورسعيد – أسوان – الإسماعيلية - البحيرة»، بإجمالي مضبوطات 861 قطعة سلاح ناري أبرزها «رشاش – 125 بندقية آلية – 126 بندقية خرطوش - بندقية رصاص– 22 مسدسا – 586 فرد محلي»، وكذا «كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات كبيرة من المواد المخدرة»، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «قتل عمد – مخدرات - سرقة - سلاح».

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط 3805 قطع سلاح ناري، بحوزة 3199 متهما، أبرزهم الآتي: «جرينوف - رشاش – 317 بندقية آلية – 534 بندقية (مششخنة وغير مششخنة) – 209 مسدسات – 2743 فرد محلي – 8717 طلقة مختلفة الأعيرة – 430 خزينة – 5487 قطعة سلاح أبيض».

ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم «5 مسدس – 12 فرد محلي - 55 خزينة - أجزاء وأدوات التصنيع».

ضبط 31 تشكيلا عصابيا، ضموا 82 متهما، ارتكبوا 157 حادثا.

ضبط 609 متهمين من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «3 بنادق آلية – 4 بنادق غير مششخنة – 10 مسدس – 156 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 431 سلاح أبيض».

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 2023672 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

8228 حكم جناية من بينها «11 حكما بالإعدام – 314 حكما بالسجن المؤبد».

614058 حكما جزئيا.

(122373) حكم مستأنف.

(988173) حكم غرامة.

(290840) حكم مخالفة.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 5065 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5345 متهما، وبحوزتهم الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت 644,646 كيلو جرام، و47 شجيرة من ذات المخدر.

- كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 473,029 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين وزنت 101,871 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,317 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الأستروكس وزنت 49,968 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الفودو وزنت 10,017 كيلو جرام.

- كمية من مخدر شابو وزنت 30,329 كيلو جرام.

- كمية من مخدر البودر وزنت 16,492 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,406 كيلو جرام.-

- كمية من مخدر الكيتامين وزنت 2,217 كيلو جرام.

- 123667 قرص مخدر.

في مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة 50 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط 299 قضية أحداث.

ضبط 14634 قضية مرافق عامة.

كشف غموض 261 حادثا «خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة»، بإجمالي 374 متهما.

في مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط 1519 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: 989 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 137 وحدة أبرزها «أجهزة حاسب آلي – أجهزة ريسيفر – لانات – وحدات معالجة – كارت فك شفرة»، وكذا 530 قضية في مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 470 «كتاب تعليمي وعدد من المكتبات والمطابع تعمل دون ترخيص».

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 714201 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:-

المرور على 1132 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1335 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 18 منهم.

فحص 1320 مركبة تبين مخالفة 126 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ14868 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 831 سائقا منهم.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 117 قضية بإجمالي 131 متهم، بمضبوطات وزنت 10 أطنان و824 كيلو جرام.

في مجال الأمن الاقتصادي

* في مجال القضايا التموينية:

ضبط 39162 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها على النحو التالي:

ضبط 802 قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت 22161 إسطوانة.. تقدر قيمة الغاز المدعم 2991735 جنيها.

ضبط 68 قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت 1382960 لترا.

ضبط 230 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 2508٫719 طنا – 18531 عبوة – 2790 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط 64 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت «8٫86 طن – 191عبوة – 10790 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة.

* في مجال قضايا التيار الكهربائي:-

- ضبط 300863 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 220,907,575 جنيها.

* في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة:

ضبط 5559 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتي: 760 قضية ضرائب عامة، 475 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 207 قضايا في مجال الجمارك، 58 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 906 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1010 قضايا تحري مدين ولجان فحص.. كما تم ضبط 36 قضية في مجالات «اتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي – تعامل في النقد الأجنبي – تسوق شبكي»، 19 قضية في مجالات «اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به»، 13 قضية «بطاقات ائتمان - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.