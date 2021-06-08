راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده في مصر بسبب زوجته

احتفل أمس الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، حيث إنه ولد في يوم 7 يونيو 1962.

وجاءت المصادفة هذا العام باحتفال الفنان راغب علامة بعيد ميلاده في مصر حيث إنه تواجد في مصر منذ عدة أيام وذلك بسبب زوجته.

وتتواجد السيدة جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة، في مصر خلال هذه الأيام، وذلك بسبب مشاركتها ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص بالفاشون والموضة تم إقامته في مدينة الشيخ زايد.

ولهذا السبب جاء الفنان راغب علامة إلى مصر لدعمها والوقوف بجانبها في مشاركتها في هذا الإيفنت والتواجد معها، وخاصة أنها تأتي إلى مصر في زيارات سريعة فقط.

وبالفعل تسبب هذا الأمر في أن الفنان راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده الـ 59 داخل مصر ورغم ذلك فكانت زوجته وأصدقاؤه حريصين على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده.

يذكر أن الفنان راغب علامة قدم سنوات طويلة من الفن والإبداع خلال تاريخه الفني وقدم عددا كبيرا من الألبومات الغنائية كان آخرها ألبوم «حبيب ضحكاتي» والذي تم تقدمه عام 2014 وقدم فيه 13 أغنية.

يذكر أن الإيفنت التي ظهر به الفنان راغب علامة هو عبارة عن إيفنت خاص بالفاشون والموضة، وحضر فيه عدد كبير من نجوم الموضة والفن وكان من بينهم درة ونيللي كريم ويسرا ولارا إسكندر ورامي عياش وبوسي ونيكولا جبران وعدد آخر من نجوم الفن.

كما يتحضر الفنان راغب علامة لطرح عدد من الأغانى الخاصة به خلال الفترة المقبلة.