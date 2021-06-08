مصدر بـ«السياحة»: قرار وزاري في الشتاء بحرمان غير المطعمين من العمل بالقطاع

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصدد إصدار قرار وزاري بمنع المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة ومراكز الغوص والبازارات السياحية من تشغيل العمالة غير الحاصلة على التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي لا تمتلك شهادة من وزارة الصحة بحصولها على جرعات التطعيم.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة لن تسمح بوجود أي عمالة بالقطاع السياحي غير حاصلة على التطعيم بحلول الشتاء المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الدولة وإيمانا منها بأهمية السياحة منحت العاملين بالقطاع السياحى الأولوية للحصول على التطعيم حماية لهم وللسياح، إضافة إلى منح المقصد السياحي المصري الفرصة لجذب أكبر عدد من السياح الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة تؤمن بأن صناعة السياحة هي إحدى ركائز الاقتصاد المصري.

تطعيم العاملين بالقاهرة

وفي ذات السياق بدأ العاملون في فنادق القاهرة والجيزة وعددهم نحو 21 ألف عامل في الحصول على الجرعة الأولى من المصل المضاد لكورونا، وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الأسابيع المقبلة ستشهد أيضا تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، فضلا عن العاملين بفنادق الأقصر وأسوان، موضحا أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي إجباريا وليس اختياريا وأن مسألة التطعيم تعتبر قضية أمن قومي، لافتا إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يتم تطعيمه بالعمل في السياحة إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يمنع حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك.

وأشار عاقل إلى أن مسؤولي وزارة الصحة أخطروا كل العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ممن تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من مصل كورونا بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن عملية تطعيم العاملين بالمحافظتين بدأت أوائل شهر أبريل الماضي.