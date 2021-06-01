خلال أيام.. بدء تطعيم العاملين بفنادق القاهرة بالأمصال المضادة لكورونا

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنَّه سيتمّ خلال الأيام المقبلة تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة بالأمصال المضادة لفيروس كورونا مضيفًا أنَّ عدد العاملين بفنادق القاهرة الكبرى الذين سيتحصلون على التطعيم يبلغ نحو 21 ألف عامل.

وأوضح «عاقل»، أنَّه لا مجال لاعتذار أي عامل عن الحصول على التطعيم، حيث أن التطعيم إجباري وليس اختياري، مشيرًا إلى أنَّ الحالات الوحيدة التي سيسمح للعامل بعدم أخذ التطعيم فيها هي وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة بمرض مزمن تحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكّد والموافقة على ذلك.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنَّ تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي أصبح قضية أمن قومي ‘ وانه لن يسمح خلال الفترة المقبلة للعاملين الذين لم يتحصلوا علي التطعيم من العمل بوظائف يكون فيها تعامل مباشر مع النزلاء او السياح.

تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية

وأوضح أنَّه سيتمّ أيضًا خلال هذا الشهر تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بالإسكندرية ومطروح والبحيرة والساحل الشمالي، فيما سيتم البدء في تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان الثابتة والعائمة الشهر المقبل، منوها إلى أنَّ الانتهاء من عمليات تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي يعطي المقصد السياحي المصري ميزة إضافية لجذب السياح خلال الشهور المقبلة.

الانتهاء من تطعيم 99% من العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

ومن جهته، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنَّه تمّ الانتهاء من تطعيم نحو 99% من العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من الأمصال المضادة لكورونا، وأنَّه تمّ إخطار جميع العاملين بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري بالنسبة للعاملين الذين تحصلوا على الجرعة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.

وأوضح المصدر، أنَّه حتى الآن لم يتمّ تسجيل رفض أي عامل من العاملين بالقطاع السياحي الحصول على التطعيم، حيث أن الجميع يعلم أن الهدف الرئيسي من التطعيم هو الحفاظ على الأرواح ومنع انتشار فيروس كورونا وتهيئة الأجواء لعودة الحركة السياحية الوافدة لمصر لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.