«صناعه النواب» تطالب بحلول جذرية لأزمة أسعار الطاقة للمصانع

أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة إلى المصانع هي مشكلة كبيرة ولاتخص وزارة الكهرباء وحدها، وإنما معني بها عدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية.

وطالب «محمود» خلال اجتماع اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفي، بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي، ما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة ، وأنه لابد أن تباع الطاقة للصناعة بسعر التكلفة حتى يحقق أرباحا.

ولفت «رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب» إلى أن الوزارات لايجب أن تعمل في جزر منعزلة، ولابد من التنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من عائد التصنيع، «لأننا ببساطة لو نزلنا أسعار الطاقة هنحقق أرباح تجارية»، مشددا على إقرار حماية لكل الصناعات وليس لشركات قطاع الأعمال فقط، وفي حالة فرض رسوم إغراق تكون على كل الصناعات، ولابد من إقرار حلول جذرية تتناسب مع موارد الدولة، متابعا «هناك مصانع ترى أن الحل في إنشاء محطات الطاقة الشمسية فما هي فلسفة الكهرباء وكيفية احتساب التكلفة».

مصنع الألومنيوم

وأكد النائب السيد المنوفي، خلال اجتماع اللجنة، أن المصنع أخذ القلاع الصناعية الكبرى في صعيد مصر وساهم في دعم الاقتصاد المصري لعقود من الزمن وادخل للدوله حوالي 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار سنوات وقدم للدولة الكثير.

واستعرض المنوفي خسائر المصنع حيث أكد أن أرباح مصنع الألومنيوم بنجع حمادي في 2017 كانت 2 مليار و700مليون، وأرباح عام 2018 كانت مليار و700مليون، بينما بلغت أرباح 2019 حوالي 570 مليون، وفي عام 2020 بلغت خسارة المصنع مليار و700 مليون.

وطالب «المنوفي» بإقرار سعر مخفض لأسعار توريد الكهرباء إلى مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية وتنظيم زيارة للجنة الصناعة لزيارة المصنع على الطبيعة حتى تستبين المعاناة من عدم تحقيق أرباح بسبب ارتفاع تعريفة الكهرباء الواردة للمصنع.