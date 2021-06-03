النواب يعزون رئيس مجلس الشيوخ في والدته

توفيت والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، حيث أعُلن تشييع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ليجري الدفن بمقابر العائلة في بني مزار الواقعة في محافظة المنيا.

وبعث المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، برقيات تعزية إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث المهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب برقية تعزية إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس مجلس النواب ينعى والدة عبدالوهاب عبدالرازق

من الجدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقدم بالتعازي للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ناعيا والدته التي وافتها المنية اليوم.

من المقرر أن يتم تشييع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ليتم الدفن بمقابر العائلة في بني مزار الواقعة في محافظة المنيا.