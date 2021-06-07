محافظ المنيا ونقيب الزراعيين يبحثان تسويق حاصلات قرى «حياة كريمة»

استقبل محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اليوم الاثنين، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، حيث ناقشا عدداً من المحاور المتعلقة بخطة التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة.

وأكد محافظ المنيا أن قطاع الزراعة في المحافظة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم إنشاء مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا وهو عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وقد تم زراعة 4500 فدان بنجر، ضمن مشروع 20 ألف فدان كمرحلة أولى، بالإضافة إلى زراعة 600 فدان قمح.

وبحث المحافظ مع نقيب الزراعيين موقف الزراعات التعاقدية الموسمية، مثل فول الصويا وعباد الشمس والسمسم، حيث يجري زراعة 50 ألف فدان منها هذا العام، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي.

كما بحث المحافظ ونقيب الزراعيين أيضاً خطة تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية، وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتأهيلهم، ورفع قدراتهم لتسويق الحاصلات الزراعية البستانية، وعمل روابط تسويقية لتحقيق أقصى ربحية عند بيع المنتجات.

وفي الغضون، أكد محافظ المنيا استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، حيث بلغ اجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الاثنين، 337 ألف و257 طن و217 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.