كشف لغز «كمين العملات الأجنبية» بالدقهلية .. وراءه سيدة و4 رجال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الاثنين، من كشف لغز «كمين العملات الأجنبية»، وإلقاء القبض على 5 أشخاص بينهم سيدة، أعدوا كميناً لعدد 3 أشخاص، واعتدوا عليهم بالضرب، واستولوا منهم على مبلغ مالي من العملات الأجنبية، وفروا هاربين، وتبين أن السيدة ادعت أنها ستغير لهم المبالغ الأجنبية بأخرى مصرية، وعقب حضورهم وبحوزتهم المبلغ للمكان المتفق عليه، فوجئوا بأشخاص مجهولين يستقلون «توكتوك» وقيامهم بالتعدي على أحدهم بسلاح أبيض، واستولوا على المبلغ، ولاذوا بالهرب، وبالقبض على المتهمة، اعترفت باتفاقها مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليهم بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي.

ورود بلاغ لمركز ميت غمر بالاستيلاء على مبالغ أجنبية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من سيدة وشخصين ،أحدهما مصاب بجروح قطعية بالجسم، بأنهم حال توجههم بسيارة قيادة أحدهم، لشراء أعلاف من إحدى القرى بدائرة المركز، وبحوزتهم مبلغ مالي من العملات الأجنبية، فوجئوا بقيام 5 أشخاص مجهولين باستيقافهم والتعدي على أحدهم بسلاح أبيض وإحداث إصابته، والاستيلاء على المبلغ المالي.

بداية كشف لغز الوقعة: كمين مدبر

بتطوير مناقشة المبلغين، أقر أحدهم أنه نظراً لرغبة السيدة بتغيير مبلغ من العملات الأجنبية للعملة المصرية، وقيامه بالوساطة بينها وبين إحدى السيدات تمتلك مكتبة بدائرة مركز أجا، لتغيير المبلغ لها خارج السوق المصرفي، وعقب حضورهم وبحوزتهم المبلغ للمكان المتفق عليه، فوجئوا بأشخاص مجهولين يستقلون «توكتوك»، وقيامهم بالتعدي على أحدهم بسلاح أبيض، واستولوا على المبلغ ولاذوا بالهرب.

القبض على المتهمين

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم سيدة و4 أشخاص، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم أقرت المتهمة، في محضر الشرطة، باتفاقها مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليهم، بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، كما أرشدوا عن المبلغ المالي المستولى عليه، ومركبة الـ«توكتوك» والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانوني