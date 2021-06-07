وزيرة البيئة: لم نقرر أي زيادة على رسوم النظافة منذ صدور قانون المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة جديدة على رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مساء اليوم، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وقالت الوزيرة: «ردا علي ما يثار، أؤكد أن الحكومة لم تزود ولا مليم على رسوم النظافة على أي مواطن منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات».

من جانبها، طالبت النائبة مها شعبان، بإزالة مقلب قمامة في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ينبعث منه دخان شديد يتسبب في وقوع العديد من الحوادث علي الطرق، كما طالبت بتنفيذ إنشاء مصنع للقمامة بكفر الشيخ كما تعهدت الوزيرة من قبل.

وأكد النائب عبد السلام الخضراوي، نائب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على أهمية وجود مصنع للقمامة وإدارة المخلفات يعمل بالأساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن تكون هناك مرونة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي تؤرق المواطنين، لافتا إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.