القبض على شاب لاعتدائه على موظف أثناء تحصيل رسوم النظافة بكفر الشيخ

اعتدى شاب على موظف بالوحدة المحلية بقرية شباس الشهداء، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسكين أثناء تحصيله رسوم بسوق القرية.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ أن غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ تلقت بلاغا عبر الجهاز اللاسلكي بلاغ يفيد بتعدي شاب على موظف بالوحدة المحلية يدعى "نزيه عبدالسميع فضل" أثناء قيامه بتحصيل رسوم بالقرية، نتج عنه جرح قطعي بالذراع ما بين الكتف والكوع.

وتابع المصدر أن الشاب المعتدي، على الموظف، سبق وتعدى على رئيس القرية منذ أكثر من عام بسكين في الوجه.

ومن جانبه أكد مصدر طبي بمستشفى دسوق العام، أن الموظف تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث تم تخيط 13 غرزة للموظف، وخرج من إستقبال المستشفي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، من ضبط الشاب ويدعى " أ. ش. ا" وتحرير المحضر اللازم.

وفي وقت سابق من اليوم، نجح رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ برئاسة العميد أحمد سكران، في إعادة طالبة متغيبة منذ ما يقرب من 8 أيام، وتسليمها إلى ذويها.

وتلقى العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، بلاغا من حداد يقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، يفيد تغيب نجلته الطالبة في مدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، عن المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

جرى إخطار اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، الذي كلف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، لكشف لغز تغيب الطالبة عن منزلها.

كانت تقيم لدى صديقاتها في القاهروأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، عن أن الطالبة المتغيبة "منة. أ"، بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، كانت تقيم طرف إحدى صديقاتها في القاهرة، بسبب خلافات عائلية جعلتها تترك منزلها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

وكان أهالي دسوق دشنوا هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالبحث عن الفتاة وإعادتها لذويها.