كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي.. نقيب بيطريين بني سويف يجيب

حالة من القلق انتابت كثيراً من المواطنين عقب خبر العثور على 10 حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد في محافظة المنوفية، في ظل صعوبة التفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الماشية والأبقار بصفة خاصة، وفي هذا الصدد يكشف الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري السابق ببني سويف، ونقيب البيطريين الحالي بالمحافظة، كيفية معرفة لحوم الحمير عند الطهي بكل سهولة، من حيث الرائحة واللون والتماسك وسرعة الطهي، كذلك المذاق.

لربات البيوت.. كيفية معرفة لحوم الحمير عند الطهي بسهولة

وقال نقيب البيطريين في بني سويف إنه يمكن لربات البيوت التعرف على لحم الفصيلة الخيلية، وبخاصة لحم الحمير بكل سهولة عند الطهي، أولها الرائحة، حيث تبعث رائحة كريهة فور وضع لحم الحمير في المياه الساخنة، تُشبه رائحة البول، وكذلك اللون، حيث يتغير لون لحم الحمير إلى اللون الأحمر الداكن مائل للسواد، بعد وقت قليل من الذبح، وفور وضعها في إناء المياه الساخنة.

وأضاف الوكيل أنه كذلك تخرج لحوم الحمير بقع زيتية كبيرة على سطح المياه أثناء وضعها في إناء ساخن، كذلك اللحم ذاته الذي يُصبغ باللون الأحمر فقط ولا يندمج بالدهون، وإذا أمسكت ربة المنزل اللحم في يدها خرجت منه مادة زيتية، عكس اللحم البقري الذي يعد أجود أنواع اللحوم ويكون خليطًا بين ألياف اللحوم الحمراء والدهون، و تخرج دهون بشكل متساو غير منفصل اذا تم وضعها في إناء مياه ساخنة.

نقيب البيطريين يطمئن المواطنين: ذبح الحمير يكون من أجل الحصول على جلودها وليس اللحوم

وتابع نقيب البيطريين ببني سويف أن ذبح الحمير بصفة عامة ممنوع إلا لحدائق الحيوان، التي تستخدم الحمير في تغذية الحيوانات داخلها مثل الأسود، إلا وأنه منذ سنوات ليست بالكثيرة، أقدم عدد من معدومي الضمير على ذبح الحمير بطرق غير قانونية، وسلخ جلودها، لتصديرها للخارج بالعملة الصعبة، وخاصةً إلى إحدى الدول بشرق آسيا، التي تستخدم جلود الحمير في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات.

كيف تفرق بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار؟

وعن التفرقة بين لحوم الحمير والأبقار، أوضح الدكتور طارق الوكيل، نقيب البيطريين ببني سويف، ذلك في عدة نقاط:

1- لحوم الأبقار وردية تميل للإحمرار، عكس لحوم الحمير التي تميل للون الأحمر الداكن.

2- اللحم البقري أجود أنواع اللحوم، ويكون خليطاً بين ألياف اللحوم الحمراء والدهون، بخلاف لحم الحمير الذي يصبغ باللون الأحمر فقط، ولا يندمج بالدهون.

3- لحوم الحمير عقب ذبحها تتحول إلى اللون الأسود أو الغامق إذا تعرضت للهواء لفترة ليست بالطويلة.

4 - لحوم الحمير والأبقار يكون أكثر وضوحاً حال وضعها في إناء مياه ساخنة، حيث تخرج لحوم الحمير بقع زيتية كبيرة على سطح المياه، بعكس لحوم الأبقار التي تخرج دهون بشكل متساو غير منفصل.

5 - عقب وضع لحوم الحمير في مياه ساخنة، يخرج منها رائحة كريهة تُشبه رائحة البول.

6 - لحوم الحمير أكثر سرعة في عملية الطهي وذات طعم مسكر.

7 - في حال شواء لحوم الحمير، يصعب التفرقة بينها وبين لحوم الأبقار.

8- يمكن التفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار بسهولة عند شرائها وبعدة طرق.

حملات مكثفة لمتابعة الأسواق ومحلات الجزارة

وقال نقيب البيطريين ببني سويف إنه يجري تنفيذ حملات مكثفة من قبل مديريات الطب البيطري ومباحث التموين ومديريات التموين، لمتابعة حالة الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن تداول اللحوم، مطمئناً المواطنين بأن عمليات ذبح الحمير غالباً ما تكون من أجل الحصول على جلودها فقط.