إزاي تفرق بين لحوم الحمير والأبقار؟.. نقيب البيطريين يوضح

أعلنت محافظة المنوفية، عثورها على 100 حمار مذبوح داخل المحافظة، ما أثار ذعر وقلق المواطنين، من انتشار الخبر، وأنه يصعب التفرقة بين لحم الحمير ولحوم الأبقار.

أثار خبر العثور على 100 حمار مذبوح في محافظة المنوفية، قلق المواطنين وبخاصة صعوبة التفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار، وفي هذا الصدد يكشف الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطري السابق ببني سويف، نقيب البيطريين الحالي بالمحافظة، عدة نقاط للتفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار، ويجب على المواطنين معرفتها حتى لا يقعوا ضحية لقلة من معدومي الضمير.

بسهولة.. كيف تفرق بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار

وعن التفرقة بين لحوم الحمير والأبقار، كشف الدكتور طارق الوكيل نقيب البيطريين ببني سويف.

1 - لحوم الأبقار وردية تميل للإحمرار عكس لحوم الحمير التي تميل للون الأحمر الداكن.

2- اللحم البقري أجود أنواع اللحوم ويكون خليطًا بين ألياف اللحوم الحمراء والدهون بخلاف لحم الحمير الذي يصبغ باللون الأحمر فقط ولا يندمج بالدهون.

3- لحوم الحمير عقب ذبحها تتحول إلى اللون الأسود أو الغامق إذا تعرضت للهواء لفترة ليست بالطويلة.

4 - لحوم الحمير والأبقار يكون أكثر وضوحًا حال وضعها في إناء مياه ساخنة، حيث تخرج لحوم الحمير بقع زيتية كبيرة على سطح المياه، بعكس لحوم الأبقار التي تخرج دهون بشكل متساو غير منفصل.

5 - عقب وضع لحوم الحمير في مياه ساخنة يخرج منها رائحة كريهة تُشبه رائحة البول.

6 - لحوم الحمير أكثر سرعة في عملية الطهي وذات طعم «مسكر».

7 - في حال شواء لحوم الحمير يصعب التفرقة بينها وبين لحوم الأبقار.

8- يمكن التفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار بسهولة عند شرائها وبعدة طرق.

نقيب البيطريين مطمئنًا المواطنين: ذبح الحمير يكون من أجل الحصول على جلودها وليس اللحوم

وقال نقيب البيطريين ببني سويف، إن هناك حملات مكثفة من قبل مديريات الطب البيطري، ومباحث التموين ومديريات التموين، لمتابعة حالة الأسواق ومحال الجزارة وأماكن تداول اللحوم، مطمئنًا المواطنين، عمليات ذبح الحمير غالبا ما تكون من أجل الحصول على جلودها فقط، لبيعه.