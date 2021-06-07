الأوقاف: جنيهان سعر إيجار المتر للمنزل الخرساني بالشرقية.. و3 للتجاري

الأوقاف: جنيهان سعر إيجار المتر للمنزل الخرساني بالشرقية.. و3 للتجاري
كتب:
حسام ابو غزالة
06:55 م | الإثنين 07 يونيو 2021
مجلس النواب
أكد المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وجرى تحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضي الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، بحضور الشيخ جابر طايع ـ رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف، اأنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم من ارتفاع القيمة الإيجارية للمواطنين التي تقع منازلهم على أراض الوقف، جرى تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المباني إلى 3 تقسيمات:
1- بالنسبة للمباني المقامة بالدبش، جرى تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيه للدور الواحد.
2- تقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة، بقيمة جنيهان للدور الواحد.
3- تقدير سعر المتر للنشاط التجاري، بقيمة ثلاث جنيهات.
وفيما يتعلق بمطالب النائبة مروة هاشم باستبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء، وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز، إنه جرى تحرير عقد إيجار ينتهي بالاستبدال محددة المدة بالقيمة العادلة، وبمراعاة ظروف كل حالة تقنين محدد المدة، بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف أنه يجري تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدي، حتى تاريخ التعاقد، على أن يتم خصم 50%، طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يجاوز خمس سنوات، إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانونا.
وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المباني، وجرى التيسير على المواطنين، بسداد 25% من إجمالي مستحقات الهيئة، وتقسيط باقي المديونية.
أملاك الأوقاف
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف، وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خاصة الواقعة داخل المدن، التي تغير معالمها.
وأكد رئيس هيئة الأوقاف، أنه جرى الانتهاء في عام 2018، من إعداد أطلس خاص بجميع ممتلكات الوقف، يتكون من 92 مجلدا، وجرى تسليمه لجميع المحافظين، كما يجري حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية.