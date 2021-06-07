الأوقاف: جنيهان سعر إيجار المتر للمنزل الخرساني بالشرقية.. و3 للتجاري

أكد المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وجرى تحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضي الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، بحضور الشيخ جابر طايع ـ رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف، اأنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم من ارتفاع القيمة الإيجارية للمواطنين التي تقع منازلهم على أراض الوقف، جرى تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المباني إلى 3 تقسيمات:

1- بالنسبة للمباني المقامة بالدبش، جرى تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيه للدور الواحد.

2- تقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة، بقيمة جنيهان للدور الواحد.

3- تقدير سعر المتر للنشاط التجاري، بقيمة ثلاث جنيهات.

وفيما يتعلق بمطالب النائبة مروة هاشم باستبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء، وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز، إنه جرى تحرير عقد إيجار ينتهي بالاستبدال محددة المدة بالقيمة العادلة، وبمراعاة ظروف كل حالة تقنين محدد المدة، بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف أنه يجري تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدي، حتى تاريخ التعاقد، على أن يتم خصم 50%، طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يجاوز خمس سنوات، إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانونا.

وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المباني، وجرى التيسير على المواطنين، بسداد 25% من إجمالي مستحقات الهيئة، وتقسيط باقي المديونية.

أملاك الأوقاف

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف، وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خاصة الواقعة داخل المدن، التي تغير معالمها.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف، أنه جرى الانتهاء في عام 2018، من إعداد أطلس خاص بجميع ممتلكات الوقف، يتكون من 92 مجلدا، وجرى تسليمه لجميع المحافظين، كما يجري حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية.