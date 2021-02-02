مصطفى سالم: هيئة الأوقاف لديها أصول بـ1.037 تريليون والعائد 1.5% فقط

كشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّه منذ عامين واللجنة ترجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف، حيث اكتشفت اللجنة أنَّ الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال كلمة «سالم»، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

«سالم»: حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «هنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، مما يعادل 50% من ميزانية الدولة.

وأشار «سالم»، إلى أنَّ هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، حيث أنَّ نسبة العائد تبلغ 1.5% من قيمة الممتلكات، مستكملً:ا «هنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تسهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة».

وأشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنَّه تّم إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها، موضحًا أنَّ هناك تعديات علي العقارات والأراضي والأصول المملوكة للهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: «هل هناك منح حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا؟ وفي حالة الحصول علي منح ما حجمها وكيفية استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟».

وأكّد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ هناك عجز في الأئمة والعمال مما يؤثر على الدعوة والنظافة، مضيفًا أنَّ حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتمّ ذلك.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ «الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، كما أنَّ هناك الآلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، ولا يتمّ إلاحلال والتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، لا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا على دعم إضافي من وزارة التخطيط».