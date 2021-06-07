آخر أخبار قضية شقة الزمالك.. الجرد مستمر لحصر المقتنيات

شغلت قضية شقة الزمالك، حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين في الداخل والخارج، مهما اختلفت مستوياتهم المادية، فالتحف والمقتنيات التي تحدثت المصادر المطلعة عنها، أو التي نشرت «الوطن» صورا لبعضها، تقول إن الشقة كانت «قطعة من جنة الله على الأرض»، وأصبحت آخر أخبار قضية شقة الزمالك، محل بحث مكثف على محركات شبكة الإنترنت، أو وسائل الإعلام المختلفة.

آخر أخبار قضية شقة الزمالك:

وآخر أخبار قضية شقة الزمالك، هي أن الجرد لا يزال مستمرا، منذ اليوم الأول، لاكتشاف الشقة التي يملكها المستشار أحمد عبدالفتاح، التي قال نجله في تصريح لـ«الوطن» إنها موروثة بشكل شرعي من أجداد والده، الذين كانوا وزراء وبشوات وأعضاء مجلس نواب، فنالوا نياشين وأوسمة رفيعة، إبان عهد الملك فاروق، تباينت جميعها من حيث الشكل والقيمة والحجم.

أوسمة وأنتيكات

الصور التي حصلت عليها «الوطن» عليها من داخل الشقة، أوضحت كنوزا حوتها الشقة، التي تم اكتشافها نهاية الشهر الماضي، لحظة دخولها تنفيذا لحكم قضائي، حيث حوت الشقة أوسمة ونياشين من العهد الملكي، مختلفة الأشكال والأحجام، فضلا عن تحف وأنتيكات نادرة، تُقدر بأرقام فلكية، ولوحات مرسومة بالزيت، بعضها لمناظر طبيعية، وبعضها الآخر لشخصيات عالمية، وجميعها رسمها رسامون عالميون.

صناديق مطعمة بالمجوهرات

كما احتوت شقة الزمالك، على صناديق مختلفة الأحجام ومطعمة بفصوص من المجوهرات مختلفة الألوان والأحجام أيضا، تحوي بداخلها مجوهرات، فضلا عن أباريق وقطعة من الخشب والمعدن، نُحت على واحدة منها عبارة «العدل أساس الملك»، بينما رُسم على بعضها صورا لشخصيات غير عربية.

وأكد «كريم» نجل مالك الشقة ومحاميه، أن كل ما تم العثور عليه داخل الشقة، حازه والده بشكل شرعي من خلال مزادات رسمية أو بالوراثة عن والده وأجداده، مشيرا إلى أن والده من هواة جمع التحف النادرة واقتناءها.

وتنشر «الوطن»، صورا جديدا لمقتنيات ثمينة ونادرة، حصلت عليها من داخل الشقة.