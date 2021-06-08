حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الميزان عُموماً بالتعاون، والأسلوب اللبق، والكرم، والعدل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناءً بأعمالك وبإدارة ما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناءً بأعمالك وبإدارة ما تملك من مال.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.