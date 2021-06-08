حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج العقرب يتصف بالشجاعة والوفاء للأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.