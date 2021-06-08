حظك اليوم الثلاثاء 8-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بالكرم والمثالية ولديه حس دعابة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك وقد تخدمك تطورات مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي يدفعك لتتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.