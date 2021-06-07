قتل زوجته وسلم نفسه.. القصة الكاملة وراء قتل مهندس لزوجته بدمياط

أقدم مهندس على قتل زوجته الشابة بناحية «عزبة حمامة»، التابعة لقرية ميت أبو غالب، بدائرة مركز كفر سعد في محافظة دمياط، ثم توجه إلى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه، واعترف بقتل زوجته، بعدما سدد لها عدة طعنات بأداة حادة، أودت بحياتها.

واعترف المتهم، في محضر الشرطة، بأنه أقدم على قتل زوجته انتقاماً لشرفه، بعد أن دخل عليها الغرفة، ووجدها تتحدث مع شخص عبر الهاتف، وتعترف له بأنها حامل في طفلتها من عشيقها، كما أشار إلى أنه عثر أيضاً على بعض الصور والفيديوهات التي تثبت خيانة زوجته، بحسب ما جاء في أقواله.

وأقر المتهم بأنه لم يتمالك نفسه، كما لم يشعر بنفسه إلا وهو يسدد لها طعنات بالسكين في بطنها، انتقاماً لشرفه، كما كتب في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أنه أقدم على قتل زوجته، وأنه في طريقه لتسليم نفسه للشرطة، وأنه مستعد لتلقي أي عقوبة حتى لو كانت الإعدام، داعياً متابعيه إلى الدعاء لزوجته القتيلة بأن يعفو الله عن سيئاتها.

وبعد قيام المتهم «مؤمن أ.»، مهندس، بقتل زوجته «ز. س.»، 25 سنة، انتقاماَ لشرفه، قام بتسليم نفسه إلى مباحث مركز شرطة كفر سعد، وأدلى باعترافاته أمام المقدم محمد أبو العز، والنقيب كريم العراقي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.