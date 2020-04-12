"قل مني قدام الناس".. تفاصيل مقتل بقال على يد جاره طعنا بالسكين

"كنت مخنوق منه عشان قل مني قدام الناس وقالي أنت نصاب ومش عايز تدفع الفلوس اللي عليك" بهذه الكلمات اعترف شاب بقتل جاره في السلام انتقاما منه لتأخره في سداد 85 جنيها ثمن بضاعة اشترتها زوجة المتهم من المجني عليه "شكك".

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه لم يخطط لتنفيذ الجريمة وقتل المجني عليه، بل ذهب إليه لمعاتبته، قائلا: "مراتي اشترت منه بضاعة شكك وكان عليها 85 جنيها، وطلبت منه أنه يصبر كام يوم، بس هو كان كل ما يشوفها في الشارع يقولها هاتي الفلوس اللي عليكم".

وعقب انتهاء التحقيق قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق، حيث أفادت التحقيقات بأن المتهم أمسك زجاجة مياه غازية، وهشم بها رأس البقال الذي توفي على الفور، وانتقلت النيابة، لمناظرة جثة المجني عليه، حيث تبين من مناظرة الجثة إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي أودى بحياته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارا من المستشفى بوصول "ع. س."، 40 عاما، صاحب محل سوبر ماركت، جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة جار المجنى عليه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أحضر على أثرها المتهم زجاجة مياه غازية وضرب بها المجني عليه على رأسه وسقط غارقا في دمائه.

وأشارت التحريات، إلى أن سبب الواقعة أن المتهم مديون للمجني عليه بمبلغ مالي اشترى به سلعا غذائية ومستلزمات منزل وطلب منه مهلة لتسديد تللك الأموال.