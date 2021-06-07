الكهرباء: ندعم الإنتاج من أعلى أسطح المنازل ونسعى للتصدير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدعم إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية أعلى أسطح المنازل، وبدأ بعض المواطنين في استغلالها، حيث ينشئون محطات أعلى منازلهم، وتوصل هذه المحطات بالشبكة الكهربائية وإذا كان إنتاجه أعلى من استهلاكه يبيعها لشركات الكهرباء، والدولة تشجع جدا هذا الأمر.

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن أسعار المواد الأساسية لعمل الخلايا الشمسية أصبحت رخيصة في الثمن، وأسعارها منخفضة، وهناك شركات مصرية تعمل في تصنيع هذه الخلايا، وبعض البنوك تقدم قروضا لتوليد الكهرباء، والوزارة تشجع المنتج من خلال شراء الكهرباء منه بأعلى سعر للشريحة، مشددا على أن أي شخص يمكنه أن يذهب إلى شركة التوزيع التابعة له، ويسأل عن تفاصيل هذا الأمر وسيجد كل الترحيب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيكون هناك توسع في الفترة المقبلة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا لأنها مهتمة بالحصول على الطاقة من مصادر متجددة، وهناك خطوط ربط تدرسها مصر مع اليونان وقبرص، وهذا يعتبر ممرا مهما جدًا بين أوروبا وأفريقيا التي تستطيع إنتاج كميات كبيرة جدا من الكهرباء ويمكن أن تمر من خلال مصر، مشددا على أن مصر تنشيء سدًا في تنزانيا، وهذا دليل على التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الكهرباء، ومصر تقدم كل الدعم إلى الأشقاء الأفارقة وأيضا العرب.

وشدد على أن مصر حققت الحلم النووي في الحصول على الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية، مؤكدا أن مصر لديها حاليا 59 ألف ميجاوات، بينما تولد محطة السد العالي 2100 كيلوات فقط، ومؤخرا بدأت مصر دراسة الهيدروجين الأخضر للحصول على الطاقة، خاصة أنها لديها إمكانيات للحصول على 90 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة 20% من الطاقة المتاحة، وفي نهاية العام قد تصل إلى 24%، لافتا إلى أن مصر لديها مخططا للوصول إلى 42% في عام 2035.